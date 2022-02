Psychisch Kranker löst erneut Großeinsatz in Bünde aus und verbarrikadiert sich in Wohnung

Bünde

Ein offenbar psychisch kranker Mann hat am Mittwochabend in einem Sechsparteienhaus an der Bünder Schillerstraße ein Feuer gelegt – und sich dann in seiner Wohnung verbarrikadiert. Feuerwehr und Polizei rücken an. Schnell wird klar, der 44-Jährige ist für die Beamten kein Unbekannter. Eine Nachbarin sagt: „Wir haben Angst vor ihm!“

Von Daniel Salmon