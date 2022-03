Marcus Kaiser führt CDU-Stadtverband Bünde

Kaiser hatte sich für die Bünder Konservativen in den vergangenen Jahren stark in den Wahlkämpfen engagiert. Als Sachkundiger Bürger sitzt er derzeit für die CDU sowohl im städtischen Kultur- als auch Umweltausschuss. Nach seinem Studium der Medienwirtschaft in Bielefeld verschlug es den gebürtigen Bünder nach Hamburg. Dort übernahm er 2006 für fünf Jahre die Theaterleitung des „Quatsch Comedy Clubs“. Nach weiteren beruflichen Stationen in Hamburg und Düsseldorf zog es ihn zurück nach Bünde, wo er 2014 die Stadthalle pachtete und sie seitdem in Eigenregie betreibt. Kaiser versprach den Mitgliedern des Stadtverbandes, der konservativen Basis ein guter Ansprechpartner zu sein und ihr ein Gesicht zu geben.

