Markthändler verursacht in Bünde mehrere Unfälle

Schon am frühen Donnerstagmorgen musste die Polizei an die Bünder Straße in Herford ausrücken.

Laut Behördensprecherin Simone Lah-Schnier nahm das Unglück etwa gegen 4.15 Uhr seinen Lauf. Zu diesem Zeitpunkt befuhr der Markthändler die Herforder Straße in Richtung Innenstadt. An seinem Lastwagen befand sich ein Verkaufsanhänger, aus dem heraus der Mann später seine Waren an die Wochenmarktkunden anbieten wollte.

Klappe fällt Straßenbaum

„Während der Fahrt klappte nach bisherigen Ermittlungen dann aber die seitliche Verkleidung des Verkaufswagens auf“, schildert Polizeisprecherin Lah-Schnier. Und aufgrund der daraufhin deutlichen Übergröße stieß der Anhänger zunächst in Höhe der Hausnummer 31 gegen einen dort stehenden Straßenbaum. Durch die Wucht der Kollision knickte der Baum um und krachte auf einen rechts davon geparkten schwarzen VW Golf und beschädigte diesen.

Doch scheinbar bekam der Löhner am Steuer des Lastwagens zunächst gar nichts davon mit. Denn trotz des Unfalls setzte der 49-Jährige die Fahrt mit seinem Anhängergespann fort. Auf dem weiteren Weg in Richtung Marktplatz beschädigte er mit der geöffneten Klappe seines Verkaufsanhängers schließlich noch einen am Straßenrand der Herforder Straße abgestellten Mercedes und einen Opel Corsa. Erst in Höhe der Hausnummer 23 trat der Löhner schließlich auf die Bremse.

Keine Fahrerlaubnis für Gespann

Bei der Überprüfung der Personalien des Unfallfahrers stellten die mittlerweile alarmierten Polizeibeamten dann fest, dass der Löhner gar nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis für sein Fahrzeuggespann ist. Abschließend kümmerte sich der Löhner dann selbstständig um den Abtransport seines erheblich beschädigten Anhängers. Seine Waren brauchte er auf dem Bünder Wochenmarkt nun nicht mehr feilbieten.

Einsatzkräfte der Bünder Feuerwehr kümmerten sich derweil um die Sicherung des abgebrochenen Straßenbaumes. Die Polizei beziffert den entstandenen Sachschaden, den der 49-Jährige bei der Unfallserie an der Herforder Straße angerichtet, auf etwa 8000 Euro.