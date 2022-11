Mehr Sicherheit auf E-Bikes

Für ältere Menschen sind E-Bikes beziehungsweise Pedelecs ein hervorragendes Fortbewegungsmittel, das immer beliebter wird. Sie verhelfen zu mehr Mobilität und Fitness. Doch für Senioren bergen E-Bikes auch einige Gefahren. Worauf man achten muss, wie man im Straßenverkehr sicher unterwegs ist, das hat die Kreispolizeibehörde älteren E-Bike-Fahrern in Bünde in einem Pilotprojekt vermittelt.

Rolf Overlack vom ADFC Bünde gehörte zu den Teilnehmern am E-Bike-Training für Senioren in Bünde. Es handelt sich um ein Pilotprojekt der Kreispolizeibehörde Herford.

Sitzt der Helm auch richtig? „Er darf nicht zu stramm befestigt sein. Zwei Finger müssen immer noch unter den unteren Riemen am Hals passen“, erklärt Jennifer Landwehrmeyer, Verkehrsicherheitsberaterin der Kreispolizeibehörde, den Senioren, die aufmerksam zuhören. Zehn E-Bike-Fahrer - der jüngste von ihnen ist 64 Jahre alt - haben sich in den Räumen der Fahrschule Buschmann im Stadtteil Spradow eingefunden, um in Theorie und Praxis noch sicherer zu werden. Einige von ihnen sind eigentlich Profis, die viel mit den E-Bikes unterwegs sind. So Rolf Overlack vom ADFC Bünde oder Horst Wibbeler, der für den Förderverein Spradow 2000 regelmäßig Radtouren organisiert. Alle lauschen aber aufmerksam den Erläuterungen der Hauptkommissarin und ihrer Kollegin Kerstin Westerwelle, die das Gesamtkonzept für das Pilotprojekt entworfen und die Veranstaltung organisiert hatte.