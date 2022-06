Mehrere Verletzte nach Industriebrand in Bünde

Bünde

Bei Abbauarbeiten an der ehemaligen Eisengießerei Karlshütte an der Imperialstraße in Bünde ist am Mittwochvormittag ein Feuer ausgebrochen. Mehrere Menschen mussten ins Krankenhaus. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort.

Von Hilko Raske und Christian Müller