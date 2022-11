Mini-Wald entsteht am Krankenhaus in Bünde

Bünde

Unter dem Motto „Zusammen für den Klimaschutz“ hatten die Geschäftsleitung des Lukas-Krankenhauses sowie der Krankenhausverein alle Mitarbeiter der Bünder Klinik dazu eingeladen, sich am vergangenen Samstag auf dem Gelände des Mitarbeiter-Wohnheims an der Brunnenallee an einer Pflanzaktion zu beteiligen.

Von Kim Schmalz