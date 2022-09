Mit Mundschutz und Messer: Mann überfällt Testzentrum in Bünde

Überfall statt Schnelltest: Ein maskierter und bewaffneter Mann hat am Samstagabend die Corona-Teststelle an der Bünder Eschstraße überfallen und mehrere hundert Euro erbeutet. Ein 18-jähriger Angestellter erlitt einen Schock.

Der Räuber schlug nach Polizeiangaben kurz vor Geschäftsschluss zu – und zwar um 19.32 Uhr. Keine halbe Stunde später hätte das Testzentrum mitten in der Bünder Innenstadt seine Türen geschlossen gehabt.

Laut Polizeisprecherin Julia Dowe soll der Kriminelle, der sein Gesicht mit einer schwarzen Mund-Nasen-Schutzmaske verdeckt haben soll, zielstrebig und mit einem vorgehaltenen Messer auf den Bedientresen in dem Testzentrum zugegangen sein. „Er soll die Waffe in Richtung des 18-Jährigen gehalten und dann ‚Geh zur Seite‘ gesagt haben“, schildert Dowe. Der Teenager habe sich bedroht gefühlt und der Aufforderung des Unbekannten rasch Folge geleistet.

Täter ist flüchtig

„Der Mann soll sich dann die Dose mit dem Geld, das Kunden für ihre Corona-Tests zahlen müssen, gegriffen haben und abgehauen sein. In dem Behälter soll sich ein höherer dreistelligen Euro-Betrag gefunden haben“, so die Behördensprecherin weiter. Danach sei der Räuber dann durch den Hinterausgang, der zur Elysiumstraße und zum Parkplatz an der Laurentiuskirche führt, gestürmt. Dann verliert sich die Spur des Mannes. Eine eilig eingeleitete Nahbereichsfahndung der mittlerweile alarmierten Polizeibeamten verlief ergebnislos.

Laut Zeugenangaben soll der Kriminelle zwischen 1,65 und 1,70 Meter groß und etwa 30 Jahre alt gewesen sein. Zum Tatzeitpunkt soll er neben der dunklen Corona-Schutzmaske schwarze Handschuhe, schwarze Schuhe, eine schwarze Jogginghose und einen schwarzen Kapuzenpullover, den er weit ins Gesicht gezogen hatte, getragen haben. Der Kriminelle soll in akzentfreiem Hochdeutsch gesprochen haben.

Zeugen gesucht

Die Kripo hat in der Sache Ermittlungen wegen besonders schweren Raubes aufgenommen. Mögliche Zeugen, die am frühen Samstagabend in der Bünder Innenstadt etwas Auffälliges beobachtet haben, werden geben, sich unter 05221/8880 an die Wache in Herford oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.