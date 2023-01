Mit Sushi und Co. auf Erfolgskurs

Bünde

Mitten in der Pandemie hat Marc Lach (32) seinen Traum verwirklicht, mit der „Alten Apotheke“ ein eigenes Restaurant im Herzen der Bünder City eröffnet. Sein Konzept – regionale Produkte treffen auf asiatische Kochkunst – kommt bei den Feinschmeckern aus der Region an. Mit seinem kultigen Lokal tritt er nun beim Wettbewerb um den Deutschen Gastro-Gründerpreis an. In die Vorauswahl hat Lach es schon geschafft.