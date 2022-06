Mittelaltermarkt in Bünde lockt tausende Besucher

Ritter, Barden und Folterknechte haben sich am Pfingstwochenende in Bünde versammelt. Mit zahlreichen Vorführungen und Mitmach-Aktionen begeisterten die Aussteller des Mittelaltermarktes tausende Besucher. Der Markt ist am Pfingstmontag bis 17 Uhr geöffnet.

Auf der Museumsinsel konnten am Pfingstwochenende Erinnerungsfotos am Pranger geschossen werden

"Es fühlt sich an wie nach Hause kommen“, sagt Marcus Brandt mit einem zufriedenen Lächeln auf den Lippen und schaut sich im Garten des Bünder Museums um. Ritter, Barden, Folterknechte und so manche holde Maid verwandelten das Gelände am Pfingstwochenende in ein mittelalterliches Gelage, überall gab es Vorführungen und Mitmach-Möglichkeiten.