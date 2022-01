Möglicher Bahn-Stopp kaum machbar

Um Berufspendlern die Möglichkeit zu geben, statt mit dem Auto auch per Bahn ins Interkommunale Gewerbegebiet (IKO) Oberbehme zu gelangen, soll nach Vorstellung der Grünen im Gemeinderat Kirchlengern künftig die Regionalbahn am ehemaligen Bahnhof Oberbehme halten. Mit diesem Thema setzte sich der zuständige Verkehrsausschuss auseinander.

Ausschuss will ganzheitliches Verkehrskonzept für Interkommunales Gewerbegebiet Oberbehme

Nach derzeitigem Stand ist eine Haltestelle für die Bahn am ehemaligen Bahnhof Oberbehme nicht realisierbar.

Bei den anderen Parteien stieß der Antrag der Grünen generell auf Zustimmung. Auch aus Sicht der CDU handelt es sich um einen guten Ansatz. Mit Blick auf die geplante Erweiterung des IKO geht er für die Christdemokraten aber nicht weit genug. Die CDU wünscht sich stattdessen ein ganzheitliches Konzept mit einem ökologischen Mehrwert. Sie hatte deshalb den Antrag gestellt, dass die Verwaltung prüfen soll, wie ein derartiges Konzept für die verkehrstechnische Anbindung des IKO unter Berücksichtigung aller modernen und ökologisch sinnvollen Möglichkeiten erstellt werden kann und welche Kosten damit verbunden sind. „Hierbei sollen sowohl die Bahnpendler, aber auch Fahrrad-, Bus- und Autopendler sowie ein direkter Gleisanschluss für die ansässige Industrie berücksichtigt werden“, so die Christdemokraten. Berücksichtigt werden müsste auch die geplante Mobilstation am Bahnhof Kirchlengern wie auch weitere Bushaltestellen oder Parkplätze mit Ladestationen für E-Autos und E-Räder. Und selbstverständlich müssten die Unternehmen im IKO in einer derartigen Bedarfsanalyse mit einbezogen werden.