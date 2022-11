Mord an der Jüdin Franziska Spiegel aus Bünde jährt sich zum 78. Mal

Das Ziel der Führung am Todestag von Franziska Spiegel ist ein Gedenkstein, der an jenem Ort steht, an dem die Jüdin aus Bünde einst von SS-Schergen ermordet wurde. Ein frischer Kranz wurde niedergelegt. Ein gemaltes Portrait zeigt das Gesicht von Franziska Spiegel. Militzer beschreibt die unwilligen Ermittlungen zur Aufklärung des Verbrechens in den ersten Nachkriegsjahren. Der Mord bleibt ungesühnt.

Foto: Peter Schubert