Motorradstreife stoppt betrunkenen Opelfahrer (65)

Seinen Führerschein ist ein 65-jähriger Bünder erst mal los: Er war am Donnerstag mit scheinbar reichlich Alkohol im Blut mit seinem Auto unterwegs und von einer Motorradstreife gestoppt worden. Mit Blick auf die Karnevalszeit wollen die Beamten im Kreisgebiet auch in den nächsten Tagen verstärkt Kontrollen durchführen.

In den närrischen Tagen will auch die Herforder Polizei verstärkt Verkehrskontrollen durchführen.

Gegen 17.30 Uhr hatte ein Polizist auf einer Streifenfahrt mit seinem Krad den Opel des Bünders auf der Wasserbreite in der Nähe der Einmündung zur Kleinen Wasserbreite angehalten. „Der Fahrer wies deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft auf, sodass der Beamte einen Alko-Test durchführte, der den Verdacht der Trunkenheit am Lenker erhärtete“, schildert Polizeisprecher Uwe Maser. Ein Arzt nahm dem 65-Jährigen später auf der Dienststelle eine Blutprobe zur Beweissicherung ab, seine Fahrerlaubnis wurde vorerst eingezogen.

Kontrollen im ganzen Kreis

In diesem Zusammenhang weist die Polizei daraufhin, dass Alkohol und Autofahren einfach nicht zusammen passen. „Regeln Sie gerade an den närrischen Tagen eine Nachhausefahrt vorher. Ebenso besteht das Angebot am Tage durch die öffentlichen Verkehrsmittel“, appelliert der Behördensprecher. Die Ordnungshüter nehmen insbesondere in diesen Tagen unangekündigte Kontrollen zur Überwachung der Fahreigenschaften vor. „Es muss im gesamten Kreisgebiet mit Fahrzeugkontrollen zur Verhinderung von Verkehrsunfällen gerechnet werden“, so Maser abschließend.