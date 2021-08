Müllberge im Flutgebiet beseitigt

Vier Tage lang, von Donnerstag bis vergangenen Sonntag, hat der Bünder Bauunternehmer Tobias Meyer gemeinsam mit Nico Vogt, Inhaber des gleichnamigen Gartenbaubetriebs, im Katastrophengebiet an der Ahr geholfen. Im Weindorf Dernau saß Meyer jeden Tag mindestens zwölf Stunden ohne Pause hinter dem Steuer seines Baggers.

Bünder Tobias Meyer und Niko Vogt helfen an der Ahr

Und schaufelte in dieser Zeit tonnenweise Müll in Lkw. Nico Vogt sorgte währenddessen dafür, dass provisorische Straßen mit Schotter angelegt werden konnten. Der Gartenbauer steuerte in Dernau Kettenbagger, Radlader und Walzen und sorgte für einen tragfähigen Untergrund für die Lastwagen.