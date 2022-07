Gas-Krise: Müssen wir im Winter frieren?

Bünde

Kaum ein Thema beherrscht derzeit die öffentliche Diskussion so sehr wie die Gasversorgung. Spätestens seit dem Ukrainekrieg hat sich gezeigt, dass Deutschland in hohem Maße vom russischen Gas abhängig ist. Derzeit wird zudem die wichtigste Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 gewartet. Die Arbeiten sollen am Donnerstag, 21. Juli, abgeschlossen sein. Ob dann aber wieder Gas fließen wird, ist ungewiss. Wie sich die Situation aus Sicht der Energie- und Wasserversorgung Bünde (EWB) darstellt, sagt EWB-Geschäftsführerin Dr. Marion Kapsa im Gespräch mit dem WESTFALEN-BLATT.

Von Hilko Raske