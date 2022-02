Bünde

In der Wohnung des offenbar psychisch kranken Bünders, der am Mittwochabend in einem Mehrfamilienhaus an der Schillerstraße ein Feuer gelegt haben soll, hat die Polizei drei Cannabispflanzen entdeckt. Der 42-Jährige ist nun vorerst in psychologischer Behandlung in einer Herforder Klinik.

Von Daniel Salmon