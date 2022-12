Nach Kollision bei Bünde: Regionalbahn muss Notbremsung einlegen

Schrecksekunde am Abend des zweiten Weihnachtsfeiertags: Auf der Zugstrecke Minden-Osnabrück erfasst eine Regionalbahn zwischen Bruchmühlen und Bünde ein zunächst „unbekanntes Objekt“. Zunächst ist unklar, ob sich ein Mensch auf den Gleisen befand und getroffen wurde. Doch dann kommt die Entwarnung.

Es ist kurz vor 17.40 Uhr als der Triebwagenführer einer Westfalenbahn im Grenzgebiet zwischen NRW und Niedersachsen eine Notbremsung einlegt. „Kurz zuvor hatte die Lok wohl etwas überfahren“, schildert Markus Heuer, Pressesprecher der Bundespolizeiinspektion in Münster. Etwa in Höhe der Straße Am Wiedholz kommt der Zug auf Bünder Gebiet zum Stehen.