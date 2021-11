Nach Sperrung von Schleichweg: „Die Straße fehlt“

Politische Diskussion um Bünder Borrenkampstraße hält an – Wären andere Maßnahmen denkbar?

Bünde

Die Pömpel-Sperrung der Bünder Borrenkampstraße erhitzt weiterhin die Gemüter. „Wir müssen die Schließung in absehbarer Zeit wieder rückgängig machen. Wir müssen uns klar machen: Die Straße fehlt“, macht Heinz Georg Beneke (CDU) in der Sitzung des Verkehrsausschusses am Dienstag seinen Standpunkt zu dem ehemals beliebten Schleichweg klar.

Von Daniel Salmon