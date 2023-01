Nach Sprengungen: Sparkasse Herford sichert Geldautomaten in Pavillons

Weil immer wieder Kriminelle Geldautomaten im Kreis Herford in die Luft gejagt haben, sichert die Sparkasse ihre Geldausgabestellen besser. Sie sind dann in Containern untergebracht. Nun steht fest, dass der neue Selbstbedienungs-Pavillon in Spradow Ende des Monats ans Netz geht. Aber es soll noch weitere Veränderungen geben.

SB-Terminals in Bünde, Löhne, Hiddenhausen und Bruchmühlen in Containern - Spradow geht diesen Monat an den Start

Die Sparkassen-Filiale in Spradow wird in einen sogenannten SB-Pavillon umziehen, direkt gegenüber des bisherigen Standorts. Ende des Monats soll es losgehen.

In Spradow hat die Sparkasse ihre Filiale am Kreisel aufgegeben, alle SB-Geräte sind im Container untergebracht. „Kürzlich gingen unsere SB-Pavillons in Löhne-Ostscheid und Hiddenhausen-Oetinghausen an den Start. Hinzu kommt voraussichtlich im Laufe dieses Jahres einer in Bruchmühlen in unmittelbarer Nähe unserer dortigen Filiale“, informiert Sparkassen-Sprecher Peter Platz.