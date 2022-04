Neue Betrugsmasche: 69-jährige Frau aus Bünde fällt auf Mama-Trick rein

Enkeltrick war gestern – den haben inzwischen viele durchschaut. Doch die Ganoven lassen sich immer etwas Neues einfallen. Jetzt sind Mütter an der Reihe. Mehrere Bünderinnen hat es nach Auskunft der Polizei schon erwischt. Eine Frau (69) hat gerade am Freitagmorgen Anzeige bei der Polizei erstattet.

Sie hatte einem Unbekannten mehr als 2100 Euro überwiesen.

Aber von vorne. „Die Bünderin bekam eine WhatsApp-Nachricht. Augenscheinlich von ihrer Tochter. Diese begann mit den Worten ‚Hallo Mama‘. Die Schreiberin teilte mit, dass ihr altes Handy kaputt sei und die Mutter die neue Nummer speichern solle“, berichtet Polizeisprecherin Julia Dowe. Anschließend bittet die „Tochter“, ob die Mutter eine Überweisung für sie tätigen könne. Das gehe nur mit dem alten Handy und das sei ja nun kaputt.

Bünderin will helfen

„Die Frau wollte ihrer Tochter natürlich gerne helfen und glaubte die Geschichte mit dem Handy auch“, so Dowe. Außerdem versichert die Tochter, das Geld so schnell wie möglich zu erstatten.

Handy defekt

Viele kennen das Problem: Das Smartphone ist kaputt, ein neues muss her und alle Kontakte müssen die aktuelle Nummer einspeichern. „Bei dieser Betrugsmasche werden die Geschädigten oft auch darauf hinwiesen, dass die alte Nummer direkt gelöscht werden kann“, so die Polizei. Denn so können die Mütter keinen Kontrollanruf auf der alten Nummer des Kindes machen.

Geld überwiesen

Die Bünderin versucht später, ihre Tochter über die neue Nummer zu erreichen. Aber niemand geht ans Telefon. Sie überweist das Geld dennoch. Als ihr die Sache am Ende doch komisch vorkommt, spricht sie mit der Mitarbeiterin ihrer Sparkassen-Filiale. Diese ahnt den Betrug direkt, kann das Geld aber noch zurückbuchen. „Anschließend hat die Bünderin Anzeige bei uns erstattet“, informiert Julia Dowe.

Mehrere Fälle in Bünde

Sie berichtet noch von zwei weiteren Fällen aus Bünde. Am 8. März ging eine Anzeige ein, nachdem eine 72-Jährige eine Betrugs-SMS von ihrer vermeintlichen Tochter erhalten hatte. Die Frau sollte 1820 Euro überweisen. „Die Seniorin rief direkt ihre Tochter an und stellte so den dreisten Betrugsversuch fest“, sagt Dowe. Am 17. März wurde eine weitere Anzeige erstattet. Eine 63-jährige Bünderin hatte eine WhatsApp-Nachricht erhalten, in der die „Tochter“ um Geld bat. Diese Frau erkannte aber schon an der Schreibweise, dass es sich nicht um ihr Kind handeln konnte, so Dowe weiter. Und es gibt noch weitere Fälle aus dem gesamten Kreisgebiet.

Masche immer gleich

Die Masche läuft immer gleich ab, warnt die Polizei. Eine unbekannte Nummer schickt eine Nachricht und gibt vor, Sohn oder Tochter zu sein, deren Handy leider defekt sei. Nach der vertraut klingenden Begrüßung mit Herzchen und Kuss-Smileys kommen die Betrüger rasch zur Sache. Mit einer vermeintlichen Notlage wollen sie ihren Opfern Geld abluchsen.

Das rät die Polizei

Halten Sie bei Geldforderungen von Kindern und Verwandten immer erst persönlich Rücksprache, bevor Sie Geld überweisen.

Rufen Sie bei der Ihnen bekannten „alten“ Nummer an.

Sollten Sie von einer unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab.

Löschen Sie keinesfalls den Chatverlauf – die Kripo braucht ihn, um ermitteln zu können.

Wenn Sie niemanden erreichen: Fragen Sie den Absender nach Dingen, die nur der echte Sohn/die echte Tochter wissen können. Zum Beispiel: Wie hieß unser erster Hund?

Falls Sie nach einer Aufforderung bereits Geld überwiesen haben, nehmen Sie sofort Kontakt zu Ihrer Bank auf und veranlassen Sie eine Rücküberweisung.