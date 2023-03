Bünde

Copita heißt Bündes neue Eisdiele am Fuße der Eschstraße. In wenigen Tagen startet sie in ihre erste Saison. Zwar war in den Räumen zuvor auch schon ein Eisladen. Copita setzt aber auf ein anderes Konzept. Und damit hängen auch die Bauarbeiten im Nachbarladenlokal – ehemals Gina-Laura-Mode – zusammen.