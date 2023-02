Neue Senioren-WG entsteht in Bünde

Bünde

Stromkabel an Decken und Wänden müssen noch angeschlossen, Bodenbeläge verlegt, Armaturen installiert und die Außenanlagen gestaltet werden: Doch am 1. Juni soll im und am Neubau Brunnenallee 65 alles fertig sein - dort wird nach zweijähriger Bauzeit eine neue Wohngemeinschaft für Senioren mit Rund-um-die Uhr-Betreuung eröffnet.

Von Peter Schelberg