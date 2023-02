Neuer Asphalt und Markierungen für Risikokreuzung

Es gibt Straßenabschnitte in Bünde, da kracht es besonders oft: die sogenannten Unfallhäufungsstellen. Einige von ihnen sollen durch bestimmte Maßnahmen nun sicherer gemacht werden. Dazu zählt die Kreuzung Hansastraße (L557)/Rilkestraße/Muckumer Straße.

Vier Unfallhäufungsstellen in Bünde sollen demnächst entschärft werden

Zuletzt hatte es vor wenigen Wochen einen heftigen Unfall an der Kreuzung Hansastraße (L557)/Rilkestraße/Muckumer Straße gegeben

Denn gerade an dieser Stelle scheint das Risiko, in einen Verkehrsunfall verwickelt zu werden, besonders hoch zu sein. Erst vor wenigen Wochen hatte es dort einen Crash gegeben, bei dem es glücklicherweise bei Blechschäden blieb. Zwei beteiligte Fahrzeuge hatten aber nur noch Schrottwert. Wie bei mehreren Unfällen zuvor hatte ein Fahrzeugführer nicht erkannt, dass das Auto vor ihm abgestoppt hatte, um von der L557 in die Rilkestraße einzubiegen.