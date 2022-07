Neuer Inhaber, aber vieles bleibt

„Räumungsverkauf“ hat einige Wochen in den Schaufenstern des Modegeschäfts „Walter und Walter“ gestanden. Die Regale und Kleiderständer leerten sich zunehmend und am Ende war nur noch ein kleines Sortiment Sommerkleidung im Eingangsbereich übrig. Nun bleibt die Ladentür geschlossen – vorerst.

Denn das Modegeschäft hat einen neuen Inhaber. Zum Monatswechsel hat Christine Walter den Schlüssel an Familie Karahan übergeben. Sie wird das Geschäft fortführen – unter gleichem Namen, mit den bekannten Mitarbeitern. Bis es soweit ist, werden aber knapp zwei Monate vergehen. Geplanter Öffnungstermin ist der 1. September. In dieser Zeit soll beispielsweise die Ladenfläche verkleinert werden, sonst soll sich optisch allerdings nicht viel ändern, berichtet Ezgi Karahan. Sie hat vor einiger Zeit den unteren Teil der Immobilie an der Bahnhofstraße gekauft, in dem „Walter und Walter“ zuhause ist.