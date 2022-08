"O zapft is" heißt es in Bünde

In Zusammenarbeit mit der Evangelischen Kirchengemeinde findet hier am Samstag, 20. August, ab 15 Uhr ein Kinderfest statt. Dazu ist eine ganze Reihe von Großspielgeräten aufgebaut, die von den Kindern kostenfrei benutzt werden können. Umrahmt wird das Kinderfest mit Imbiss- und Getränkeständen. Den sommerlichen Temperaturen angepasst ist an beiden Tagen auch ein Eisstand präsent.

Ab 19 Uhr heißt es dann: „O„zapft is!“ Mit dem Anstich von einem Original Bayerischem Bier, vier verschiedenen gezapften Bieren und weiteren unterschiedlichen Flaschenbieren startet dann das Bierfest. Die Band „Tradewind“ wird für die nötige Stimmung sorgen. Für das leibliche Wohl sorgt am Samstag und am Sonntag ein vielfältiges Angebot an Speisen und Getränken. Für ein „Strandfeeling“ an beiden Tagen sorgt die „Tiki Bar“, die mit Ihrem Original Stand mit von der Partie ist.

Der Sonntag, 21. August, beginnt dann um 10 Uhr mit einem Open-Air-Gottesdienst. Wie die Organisatoren mitteilen, wird die Tradition des „Kirchkaffee“ durch ein Kuchenbuffet aufrechterhalten, welches ab 11. Uhr während des ganzen Tages geöffnet ist. Ab 11 Uhr schließt sich dann ein Frühschoppen an, der von der der Gruppe „Pro Brass & Sax“ gestaltet wird. Am Sonntagnachmittag werden die Gäste des Familientages von der Musikschule Enger unterhalten. Als besonderes High-Light steht am Sonntag ein Bungee-Trampolin zur Verfügung, welches von allen Kindern kostenfrei benutzt werden kann.