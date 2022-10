Obskurer Brief beunruhigt Bünder

Bünde

Ein obskurer Brief, der an zahlreiche Haushalte verteilt wurde, irritiert viele Bünder. Das zweiseitige Schreiben, das den Titel „Aufruf zum Energiesparen“ trägt, ist von einer bislang unbekannten Frau in Briefkästen unter anderem im Stadtteil Spradow gesteckt worden. Es enthält etliche kuriose Empfehlungen.

Von Hilko Raske