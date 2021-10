Bünde

Mit zahlreichen Aktionen erinnerten Aktivisten und Parteien im vergangenen Frühjahr an die Opfer des rassistischen Anschlags von Hanau im Februar 2020. In Bünde hing die Linkspartei am Elsedamm und in der Bahnhofstraße Plakate mit den Gesichtern der Mordopfer auf. Das empfand ein 47-jähriger Bünder offenbar als Provokation.

Von Hilko Raske