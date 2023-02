Dreiste Parkplatz-Abzocke: Bünder Anwältin hilft Autofahrern

Bünde

Nur kurz stellt eine Frau aus Kirchlengern ihren Wagen in der Nähe eines Hauses an der Holser Straße in Bünde ab, macht einige Besorgungen, fährt wieder davon. Knapp zwei Wochen später erhält sie ein Schreiben eines Inkassobüros: Knapp 150 Euro soll sie bezahlen, weil sie ihren Wagen angeblich auf einem privaten Stellplatz geparkt hat. Sie wendet sich an die Bünder Anwältin Denise Starke, die gegen die Abzocker-Masche vorgeht – mit Erfolg.

Von Daniel Salmon