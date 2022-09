Parkverbot auf Marktplatz: viele Knöllchen nach Elternabend

Verbotenes Parken auf dem Bünder Marktplatz kann ziemlich teuer werden: Das durften wohl nun auch die Väter und Mütter einiger Schüler des Marktgymnasiums (GaM) feststellen, die für einen Elternabend an die Schule gekommen waren und ihre Autos dort abgestellt hatten.

Der Marktplatz in Bünde ist eine Fußgängerzone, das Parken von Fahrzeugen ist dort somit verboten

Der zentral in der City gelegene Marktplatz, direkt am GaM, ist ein beliebter Ort zum Parken von Fahrzeugen. Das habe der Außendienst des Bünder Ordnungsamtes nach Angaben aus dem Rathaus zuletzt vermehrt festgestellt. Und aus diesem Grund weist die Stadtverwaltung in einer Mitteilung jetzt ausdrücklich darauf hin, dass der Marktplatz eine Fußgängerzone und das Parken dort demzufolge verboten ist.