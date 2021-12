Pendlerparkplätze an der Musikschule?

Mehr Parkplätze, mehr Verkehrssicherheit: Die Bünder SPD-Fraktion hat die Amtshausstraße in Ennigloh unter die Lupe genommen und unterbreitet nun Vorschläge, wie der Bereich in der Nähe von Musikschule und Moschee – auch mit Blick auf die Verkehrswende – umgestaltet werden kann.

SPD will oberen Bereich der Ennigloher Amtshausstraße umgestalten – bessere Verkehrsführung gefordert

Dazu haben die Sozialdemokraten jetzt einen entsprechenden Antrag an die Stadtverwaltung gestellt. Ins Visier genommen hat die Fraktion vor allem den oberen Bereich der Amtshausstraße. Dort befindet sich in Richtung Borriesstraße bekanntlich eine über 2,50 Meter breite und parallel zum Amtshauspark verlaufende Mittelinsel. Diese war vor langer Zeit einmal Teil einer Bushaltestelle gewesen. „Sie wird heute nicht mehr als solche genutzt. Auf ihr befindet sich ein Sammelcontainer für Altglas. An der westlichen Straßenseite der Straße wird zudem häufig bis hoch zur Einmündung Borriesstraße geparkt“, führt SPD-Fraktionschefin Andrea Kieper weiter aus. Sie ergänzt: „Dadurch werden die Ein- und Ausfahrten erschwert, weil meist nur Platz für ein Auto ist. Zudem ist die Ausfahrt aus der Amtshausstraße sowohl rechts als auch links von der Mittelinsel auf die Borriesstraße möglich.“