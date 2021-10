Personeller Aderlass steht bevor

Bünde

344 Mitarbeiter zählte die Bünder Stadtverwaltung zur Jahresmitte. Fast die Hälfte von ihnen ist über 50 Jahre alt, 15 Prozent sind über 60 Jahre. In den nächsten vier Jahren geht fast jeder zehnte Mitarbeiter in den Ruhestand – bis 2030 gerechnet sogar jeder fünfte, der heute in der Stadtverwaltung arbeitet.

Von Hilko Raske