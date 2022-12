Diese Schlagzeilen standen vor 50 und 100 Jahren im WESTFALEN-BLATT in Bünde

Bünde

„Alle Jahre wieder“, so heißt es in dem bekannten Weihnachtslied. Und das aus gutem Grund: Bereits im Jahr 336 wurde das erste Weihnachtsfest schriftlich erwähnt. Und auch das Bünder WESTFALEN-BLATT kann auf einige Weihnachtsfeste zurückschauen. Aber was stand in den Heiligabend-Ausgaben vor 100 und vor 50 Jahren? Das Stadtarchiv der 45.000-Einwohner-Kommune lieferte teils kuriose Antworten.

Von Dana Thoeren