Pizza und Burger am Freibad Bünde – nicht nur für Badegäste

Beriwan Ahmad (links) und Sherin Sulaiman servieren die Burger auf Holzbrettern. Die ersetzen das klassische Geschirr. Warchin Al Ali aus Bad Oeynhausen ist Pächter der Gastronomie am Freibad in Bünde und steht in der Küche auch selbst am Herd.

Foto: Angelina Zander