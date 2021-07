Plakate warnen vor Folgen des Klimawandels

Bünde

Unverhältnismäßig heftige Regenfälle in den vergangenen Wochen in Deutschland und fast 50 Grad Celsius in einigen Regionen Kanadas: Einige Mitglieder der „Extinction Rebellion“-Bewegung sehen beides als unmittelbare Folgen der Klimakrise. In Bünde machten sie mit einer Aktion darauf aufmerksam.

Von Niklas Gohrbandt