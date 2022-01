Plötzlich wird‘s dunkel: vier Stromausfälle in elf Tagen

Vier mal gab es in relativ kurzer Zeit im Bünder Land Stromausfälle.

Zuletzt kam am Donnerstagmorgen, 27. Januar, in mehreren Bünder Haushalten auf einmal kein Strom mehr aus der Steckdose. Elektrogeräte fielen aus. Nutzer berichteten in den sozialen Medien von dem Problem und wollten wissen, wer noch betroffen ist.