Poetry-Slam der Extraklasse im Universum

Die Großen der deutschen Poetry-Slam-Szene geben sich ein Stelldichein in Bünde. Am 3. Februar ab 20 Uhr treten vier renommierte Slammer in einem Wettstreit im altehrwürdigen Universum (Hauptstraße 9) gegeneinander an.

Vier Künstler treten am 3. Februar in „Bündes guter Stube“ gegeneinander an

Aber was ist überhaupt ein Poetry Slam? Ein Poetry Slam ist ein moderner Dichterwettstreit, bei dem Poeten auf einer Bühne selbstgeschriebene Texte vortragen, die im Anschluss von einer zufällig ausgewählten Publikumsjury bewertet werden. Dabei dürfen sie keine Requisiten oder Verkleidungen verwenden und müssen sich an ein Zeitlimit halten.

Und was ist das Besondere am „Besten Slam im Universum“ am 3. Februar? „Nach einer Pause im letzten Jahr geht es mit einem mindestens genauso famosen Best of weiter, mit einem Line-Up gefüllt mit Stars der Poetry-Slam-Szene“, versprechen die Veranstalter. Und diese Künstler nehmen teil:

Achim Leufker

Achim Leufker, seit 2008 auf Poetry-Slam- und Lesebühnen aktiv - sowohl als Slammer und Wortverdreher, als auch als Moderator des „Hyposlam/Slambang“ in Rheine und der „Slammin´ Time“ in Ibbenbüren. In seinen humorvollen Texten betont er zur Freude des Publikums in der Regel eher die komischen und skurrilen Seiten des Lebens. Seit 2017 absolvierte er zudem erfolgreich diverse Auftritte als Stand-up-Comedian und nahm 2018 an den Kabarett-Tagen des WDR teil. Er qualifizierte sich in den letzten Jahren regelmäßig für die deutschsprachigen Meisterschaften im Poetry Slam. Bei den NRW-Landesmeisterschaften erreichte er 2012, 2017 und 2018 das Finale. Darüber hinaus ist er Teil des Duos „2erabend!“, das auf Bühnen mit Musik und Texten begeistert. Seine Texte wurden in verschiedenen Anthologien veröffentlicht.

Florian Stein

Möglicherweise ist es ein guter Grund, mit dem Schreiben zu beginnen, wenn man in einer Ruhrgebiets-Einöde wie Marl aufwächst und die aufkeimende Lethargie besiegen möchte; zumindest war es das für Florian Stein. Der Lyriker und Slam-Poet verzaubert seit 2015 Bühnen im deutschsprachigen Raum mit Geschichten, die leichtfüßig zwischen Politik und Alltag, zwischen Realität, Philosophie und Unsinn schwanken. Immer energiegeladen und bissig, doch auch nie um ein Augenzwinkern verlegen, spricht der NRW-Meisterschaftsfinalist von 2017 und 2018 und Teilnehmer der deutschsprachigen Poetry-Slam-Meisterschaften 2018 und 19 über das Mit- und Gegeneinander unserer Welt und sicherte sich damit innerhalb kurzer Zeit seinen verdienten Platz unter Deutschlands Tourpoeten. Mittlerweile lebt und arbeitet er in Bochum.

Tabea Farnbacher

Das hat Marl nun davon: Tabea Farnbacher ist seit 2016 Teil der deutschsprachigen Poetry-Slam-Szene. Mit poetischem Feingefühl verarbeitet sie Themen wie Feminismus, Einsamkeit und Digitalisierung. 2017 wurde sie U20-Vizemeisterin bei den deutschsprachigen Poetry-Slam-Meisterschaften. Im selben Jahr erreichte sie das Halbfinale, 2018 das Finale der deutschsprachigen Poetry-Slam-Meisterschaften. Sie ist Bundespreisträgerin junger Autoren 2018. Die freiberufliche Künstlerin engagiert sich für Frauenförderung im Poetry Slam und ist Mitglied der monatlichen Lesebühne „Unendlich viele Affen“.

Jana Goller

Jana Goller ist das absolute Nachwuchstalent der Slamszene. Mit ihren performativen und metaphorischen Texten stand sie schon deutschlandweit auf Bühnen und sicherte sich unter anderem einen Startplatz im Finale der NRW-Meisterschaften 2021.

Moderiert wird der Abend von Niko Sioulis, Moderator und Slammer aus Bielefeld und einer der Verantwortlich bei Slam OWL. Karten gibt es bei den bekannten Vorverkaufsstellen, im Internet unter www.buende-ticket.de und telefonisch unter 05223/178888.