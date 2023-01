Bünde: Wer ist die Kriminelle mit der Krücke?

Die Polizei fahndet in Bünde nach einer auffällig humpelnden Kriminellen. Die Diebin, die immer mit einer Krücke unterwegs ist, scheint in der Elsestadt schon mehrfach auf Beutezug gegangen zu sein. Zuletzt hat die Frau am 17. Januar zugeschlagen. Die Ermittler bitten die Bevölkerung nun um Mithilfe bei der Fahndung nach der Unbekannten.

Es ist 9.45 Uhr am vergangenen Dienstag, als eine Frau mit einer Gehhilfe einen Friseurladen an der Eschstraße, mitten in der Bünder Fußgängerzone betritt. „Dort gab sie gegenüber einer 56-jährigen Mitarbeiterin zunächst an, sie habe einen Termin und lenkte diese dadurch im Bereich des Empfangstresens ab. Dann verließ die Frau zügig das Geschäft“, teilt die Polizei mit.

Diebin humpelte davon

Erst nachdem die Unbekannte verschwunden ist, bemerkt die Angestellte, dass die Trinkgeld-Spardose für die Mitarbeiter des Geschäfts vom Tresen verschwunden ist. Ihr Verdacht: Die vermeintliche Kundin hat das Sparschwein, in dem sich ein zweistelliger Euro-Betrag befand, einfach mitgehen lassen. Die Friseurin verständigt die Polizei und beschreibt den Beamten die vermeintliche Diebin.

Laut Aussage der 46-Jährigen soll die bisher Unbekannte etwa 35 bis 45 Jahre alt, und 1,60 bis 1,70 Meter groß sein. Zum Tatzeitpunkt soll die Frau mit einer hellgrauen Jeans und einer dunklen Jacke bekleidet gewesen sein. Ihr auffälligstes Merkmal soll aber eine blaue Krücke gewesen sein, die die Kriminelle mit sich führte, da sie scheinbar humpelte.

Polizei prüft Parallelen

Auffällig ist: Bereits Mitte Oktober vergangenen Jahres hatte eine Frau, auf die diese Beschreibung passt, eine ganz ähnliche Tat begangen. Damals war aus einer Tankstelle an der Wasserbreite eine dort aufgestellte Spendendose geklaut worden. Kurz vor dem Diebstahl hatte der Mitarbeiter des Tankshops eine Kundin bedient.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei hatte die mit einer FFP2-Maske maskierte Unbekannte während des Kassiervorgangs die Spardose, in der Geld für wohltätige Zwecke gesammelt wird, an sich genommen - und war dann abgehauen. Auch diese Frau hatte Krücken mit sich geführt und auffällig gehinkt.

Laut Uwe Maser, Sprecher der Herforder Kreispolizei, prüfen die Ermittler wegen der auffälligen Parallelen einen möglichen Zusammenhang zwischen diesen beiden. Die Kripo bittet Zeugen, die Angaben zu der bisher unbekannten Diebin mit dem Humpelbein machen können, sich unter Telefon 05221/8880 auf der Wache in Herford zu melden.