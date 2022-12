Polizei jagt verhinderten Schokoladen-Dieb

Erst hat ein Mann in Bünde Schokolade im Wert von 7,16 Euro geklaut, dann einen Supermarktmitarbeiter attackiert und letztlich ohne seine süße Beute die Flucht ergriffen: Die Polizei fahndet nun nach dem Unbekannten und seinem mutmaßlichen Komplizen.

Bünde: Unbekannter wird bei Tat beobachtet und greift Marktmitarbeiter an - „süße“ Beute bleibt bei Flucht zurück

Zugetragen hat sich der missglückte Süßigkeiten-Coup nach Angaben von Polizeisprecherin Julia Dowe am vergangenen Mittwoch im Edeka-Markt an der Herforder Straße: Etwa gegen 19 Uhr betreten zwei Männer, die scheinbar nichts Gutes im Schilde führen, den Laden. Während einer der Kriminellen seinen Einkaufswagen befüllt, lässt sein Kumpel vier Schokoladen-Tafeln in seiner Kleidung verschwinden. Dabei wird er von einem Edeka-Mitarbeiter (46) beobachtet.