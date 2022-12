Praktische und bequeme Geschenkalternative

„Das Weihnachtsgeschäft ist vielversprechend angelaufen, parallel dazu merken wir ein deutlich gestiegenes Interesse an den Mein-Bünde-Gutscheinen“, sagt Laura Kemena vom Beirat der Handel Bünde GbR, der Gemeinschaft von Gewerbetreibenden aus der Bünder Innenstadt. Neben Privatkunden seien auch immer mehr Bünder Firmen mit dabei, die die praktischen Geschenkalternativen für eben jenen steuerfreien Sachbezug nutzten. Was kompliziert klingt, ist schnell erklärt: Monatlich dürfen Arbeitgeber jedem Mitarbeiter eine Sachleistung bis zu einer Höhe von 50 Euro zukommen lassen, für die weder das Unternehmen noch der Arbeitnehmer Steuern- oder Sozialabgaben abführen müssen. „Betriebe können Mitarbeiter auf diese Weise gezielt belohnen, beschenken oder kontinuierlich motivieren“, erläutert Handel-Bünde-Geschäftsführerin Astrid Möller. Maximal stelle das für einen Angestellten ein Plus von 600 Euro im Jahr dar.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden WB eZeitung

alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

endet automatisch