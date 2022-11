Einsatz am Bünder Bahnhof: Psychisch Kranker besprüht Polizisten mit Reizgas

Bünde

Wie Kreispolizeisprecherin Simone Lah-Schnier mitteilt, war den Einsatzkräften am Samstag, 12. November, etwa gegen 19.10 Uhr eine randalierende Person an der Bahnhofstraße, in der Nähe der Musikkneipe Dolbi, gemeldet worden. Sofort machten sich Streifenwagen auf den Weg in die Innenstadt.

Von Daniel Salmon