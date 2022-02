Radfahrer (71) wird bei Unfall in Bünde verletzt

Bei einem Unfall im Kreisverkehr an der Wilhelmstraße und der Mathilde-Mayer-Straße in Bünde ist am Montag ein 71-Jähriger verletzt worden.

Gegen 10.10 Uhr befuhr laut Polizei der Radfahrer aus Bünde die Wilhelmstraße in Richtung Bahnhofstraße. Als er sich gerade im Kreisverkehr befand, wollte der Fahrer eines silbernen Opel Corsa ebenfalls von der Mathilde-Mayer Straße in den Kreisverkehr fahren.

Der 47-Jährige aus Bünde habe den von links kommenden Radfahrer übersehen, so die Polizei weiter. Der Opel Corsa stieß mit dem Radfahrer zusammen, der daraufhin die Kontrolle über sein Fahrrad verlor und zu Boden stürzte.

Der Mann verletzte sich am Bein, so dass anschließend eine ambulante ärztliche Versorgung notwendig war. An Fahrrad und am Opel entstand leichter Sachschaden.