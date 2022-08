Radfahrer bei Unfall in Bünde leicht verletzt

Ein 69-jähriger Mann aus Spenge ist am Dienstagnachmittag mit seinem Fahrrad in einen Unfall in Bünde verwickelt gewesen. Er musste zur Behandlung ins Krankenhaus.

Der Spenger war auf dem Radweg an der Lübbecker Straße in Richtung Borriesstraße unterwegs. Zeitgleich fuhr ein 41-jähriger Bünder mit seinem Skoda in gleicher Richtung auf der Lübbecker Straße und beabsichtigte, nach rechts in die Virchowstraße abzubiegen.

Als der Bünder in die Virchowstraße einfuhr, übersah er augenscheinlich den Radfahrer. Dieser versuchte zwar noch, dem abbiegenden Auto auszuweichen, konnte jedoch nicht mehr rechtzeitig abbremsen und so stieß der Fahrradfahrer in den Skoda. Durch die starke Wucht des Aufpralls verletzte sich der 69-Jährige und wurde zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt bei rund 2300 Euro.