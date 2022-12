Realschule Bünde-Nord spendet 4900 Euro an Tafel

Bünde

Etwa 24.500 Euro – so viel hat der Sponsorenlauf der Realschule Bünde-Nord eingebracht. Der Großteil dieser Summe fließt in eine neue Sportanlage auf dem Schulgelände. Immerhin noch 4900 Euro gehen an die Meller Tafel, Außenstelle Bünde.

Von Peter Schubert