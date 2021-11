Reicht die Janup-Fläche?

Die Zaky-Fläche im Bereich Löhrstraße/Kirchgasse reicht nicht aus, um das OWL-Forum dort zu errichten. Das teilte Beigeordneter Dr. Peter Böhm den Ratsmitgliedern am Freitag mit. Die Fläche sei mit 3.500 Quadratmetern zu klein.

OWL-Forum: Stadt will mit Einzelhändler Döring verhandeln

Aber was ist, wenn die Stadt auch über den Parkplatz am Janup mit seinen 1.800 Quadratmetern verfügt? Diese Frage soll Dr. Böhm jetzt mit Einzelhändler Rainer Döring klären. Denn Döring hat einen Vertrag mit der Stadtverkehrsgesellschaft Herford, die die Fläche an den Einzelhändler aus Löhne verpachtet hat – vertraglich bis zum Jahr 2038.