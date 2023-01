Rekordzahl an Anmeldungen

2022 fand die Ausbildungsplatzbörse im Stadtgarten Bünde noch unter Corona-Bedingungen statt. In diesem Jahr hat sich eine Rekordzahl an Ausstellern angemeldet.

Für Schüler ist es die ideale Möglichkeit, unkompliziert und im direkten Gespräch Firmen und eine Vielfalt an Ausbildungsberufen kennenzulernen. Und so wundert es nicht, dass in der Vergangenheit stets mehrere 1000 Jugendliche die Gelegenheit nutzten, um sich in der Bünder Stadthalle beruflich zu orientieren. Immerhin werden mehr als hundert Ausbildungsberufe vorgestellt.