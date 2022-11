Rosen gegen das Vergessen und als Mahnung

Bünde

Unter den Eindrücken der Gefechte in der Ukraine erscheinen auch die bundesweiten Gedenkfeiern für die Opfer der Pogromnacht vor 84 Jahren dieses Mal in einem anderen Licht. So auch in Bünde. „Krieg ist nun nichts mehr, worüber wir in Geschichtsbüchern lesen oder aus Erzählungen hören“, sagt Bürgermeisterin Susanne Rutenkröger.

Von Daniel Salmon