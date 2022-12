Rückkehr in die Normalität

Anderthalb Jahre waren sie in 60 Containern untergebracht, seit Anfang der Woche sind sie wieder in den dafür eigentlich vorgesehenen Räumlichkeiten – die Kinder und die Mitarbeiter der DRK-Kita Krempoli. Zwar müssen Handwerker noch die letzten Arbeiten vornehmen und auch die neue Küche ist noch nicht betriebsbereit. Trotzdem ist die Freude bei allen groß.

Gleich zweimal war die Kindertagesstätte an der Stauffenbergstraße in den vergangenen zwei Jahren abgebrannt. Nachdem der ursprüngliche Kita-Komplex Ende Oktober 2020 von bis heute unbekannten Tätern angesteckt wurde, brannte am 18. Februar 2021 eine provisorische Unterbringungslösung aus etwa 60 Containern lichterloh. Und erneut war es Brandstiftung. Anfang dieses Jahres war dann mit dem Wiederaufbau an exakt der gleichen Stelle begonnen worden. Das Gebäude wurde allerdings um einen Raum vergrößert. Etwa 1,5 Millionen Euro investierte der DRK-Kreisverband Herford-Land in die Baumaßnahme. Eigentlich sollte der Neubau zum 1. August bezugsfertig sein. Bedingt durch Lieferengpässe – eine Folge des Ukrainekrieges – fand der Umzug aber erst Ende der vergangenen Woche statt.