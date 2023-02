Schadstoffzwischenlager in Bünde mit positiver Bilanz

Viele Menschen haben in Coronazeiten Altlastbestände entsorgt

Bünde

Die Alltagseinschränkungen während der Corona-Zeit haben viele Menschen dazu verleitet, das häuslichen Umfeld zu renovieren oder gar die Altlastbestände in Garage, Schuppen oder Bastelkeller zu entsorgen. Nicht alle dadurch anfallenden Restmaterialien konnten dem normalen Hausmüll zugeführt werden. In den ersten beiden Jahren der Pandemie wurde das Schadstoffzwischenlager des Kreises Herford deshalb besonders stark in Anspruch genommen.

Von Peter Schubert