Bünde: Schlemmen schlägt Shopping

Bünde

Was knapp 30 Grad mehr und null Niederschlag doch für einen Unterschied machen: anstatt dick eingepackte, durch Graupelschauer huschende Besucher nun mediterrane Temperaturen und ein rappelvoller Rathausplatz. Der gastronomische Teil der Veranstaltung „Bünde is(s)t gut“ am verlängerten Wochenende ist hervorragend angenommen worden, die lange Einkaufsnacht am Freitag stieß dagegen auf überschaubares Interesse.

Von Karl-Hendrik Tittel