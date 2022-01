Schluss mit Weihnachts-Feeling

Zwar waren in Südlengern-Heide und Südlengern-Dorf noch die heimischen Entsorgungsunternehmen für das Einsammeln der Bäume zuständig. In den anderen Stadtteilen waren jedoch wieder Trecker und Lkw mit Ehrenamtlichen unterwegs, um die nadelnde Weihnachtsdeko zu entsorgen. Wurde überwiegend auf das Einsammeln von Spenden an der Tür verzichtet und um die Überweisung einer Geldspende gebeten, waren in Spradow sogar wieder Sammler mit ihren Dosen unterwegs.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar