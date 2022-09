Schottergärten in Bünde: Das schlägt die Stadt vor

In Herford hat man Besitzer von Schottergärten schon längst im Visier. Und wenn es nach dem Naturschutzbund (Nabu) geht, soll die Stadt Bünde nun künftig auch einen Rückbau dieser ökologisch nicht gerade wertvollen Flächen von Grundstückseigentümern einfordern – zur Not mittels Zwangsgeldern. Doch so ganz ist man mit dem Ansinnen der Naturschützer nicht einverstanden und macht daher einen eigenen Vorschlag.

Wie soll mit Schottergärten in Bünde weiter verfahren werden? Eine Antwort darauf gibt's möglicherweise im Umweltausschuss am 6. September.

Mit dem Thema soll sich zunächst der Umweltausschuss in seiner Sitzung am 6. September befassen. Der Status quo, wie derzeit in der Elsestadt mit sogenannten Schottergärten verfahren wird, sieht wie folgt aus: Bei der Aufstellung von Bebauungsplänen ist die naturnahe Gestaltung der nicht überbauten Flächen in die Festsetzungen aufgenommen worden. Erteilten Baugenehmigungen werden zusätzlich Info-Flyer zu Schottergärten, Dach- und Fassadenbegrünung beigelegt. Und im Abfallwegweiser des letzten Jahres gab's eine Info-Seite zu dem Thema Schottergärten.